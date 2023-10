Truffa da "Falso Avvocato" Sventata da una Coraggiosa Ottantenne

Una coraggiosa ottantenne residente a Isola del Gran Sasso ha messo fine a un tentativo di truffa perpetrato da un sedicente avvocato aquilano che ha cercato di raggirarla con una telefonata spaventosa. L'anziana signora ha ricevuto una chiamata che ha iniziato con le parole terribili: "Suo figlio ha avuto un grave incidente...". Nonostante il timore e la sorpresa, la donna ha reagito con tempestività e intelligenza, rispondendo al truffatore: "Chiamo i carabinieri". In un lampo, il falso avvocato ha riagganciato, mettendo fine al suo losco tentativo.

La pronta azione dell'ottantenne ha impedito che la truffa avesse successo, e il merito va anche ai coraggiosi carabinieri, che sono accorsi immediatamente presso la sua abitazione. Va sottolineato che la signora aveva partecipato a riunioni informative organizzate dal comandante della stazione di Isola del Gran Sasso nelle chiese locali, dove aveva appreso come difendersi da queste truffe.

Recentemente, altri tentativi simili sono stati segnalati sempre nei confronti di persone anziane, questa volta in un condominio di Teramo. Anche in quei casi, il truffatore si è spacciato per un avvocato e ha preannunciato incidenti riguardanti i figli delle vittime. Tuttavia, grazie alla pronta reazione delle persone coinvolte, che hanno immediatamente avvisato i propri figli e i carabinieri, queste truffe sono state bloccate prima che potessero causare danni.

Al fine di proteggere i cittadini anziani da questi tentativi di truffa, in cui i truffatori richiedono denaro per liberare presunti congiunti in stato di fermo in caserma, i carabinieri del Comando provinciale di Teramo continuano ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione e stanno lavorando per sviluppare nuovi mezzi di comunicazione al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile.

È importante ricordare che le forze dell'ordine, gli avvocati, le istituzioni o le compagnie assicurative non richiedono mai pagamenti per liberare un parente o per risolvere questioni legali o assicurative. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare il numero d'emergenza 112 o altre forze di polizia locali. Le indagini dei carabinieri sono in corso per individuare e punire i truffatori che hanno preso di mira le vittime anziane.