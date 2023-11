Truffatore dello Specchietto Arrestato in Toscana dopo Tre Mesi

Un uomo, ricercato per aver messo in atto la truffa dello specchietto ai danni di un anziano, è stato arrestato in Toscana dai carabinieri della Stazione di Torricella Sicura, dopo tre mesi di indagini. L'arresto è stato effettuato in esecuzione di un'ordinanza per "truffa aggravata e furto in abitazione", e l'uomo è attualmente detenuto nel carcere di Pisa.

L'episodio risale al 16 agosto, quando il truffatore ha convinto un anziano di 84 anni di aver danneggiato lo specchietto dell'auto dell'uomo arrestato. Inizialmente, l'anziano gli ha consegnato 60 euro come risarcimento parziale del presunto danno. Successivamente, l'ha seguito a casa dove, approfittando di un momento di distrazione, il truffatore si è appropriato di ulteriori 600 euro.

Scoperto l'inganno, la vittima si è rivolta ai carabinieri di Torricella Sicura, che hanno condotto le indagini culminate nell'arresto del truffatore.