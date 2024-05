Truffe su Whatsapp e Decine di Prolili Rubati

La truffa online prende di mira gli utenti di WhatsApp, con venti teramani caduti nella rete dei cybercriminali nell'ultimo mese. La frode si scatena attraverso un messaggio ingannevole che richiede un codice di verifica, portando a denunce alla polizia postale e telecomunicazioni.

La trappola si attiva quando gli utenti ricevono un messaggio da un contatto conosciuto, chiedendo un codice di verifica. Ignari dei pericoli, molti rispondono inviando il codice richiesto, consentendo ai truffatori di impossessarsi dell'account WhatsApp e accedere ai contatti della vittima. Le conseguenze possono essere gravi, con informazioni sensibili nelle mani degli hacker e minacce di divulgazione pubblica.

La polizia postale sottolinea l'importanza di non condividere mai i codici di verifica via SMS e di evitare di cliccare su link sospetti nei messaggi. La denuncia immediata è cruciale per contrastare l'attività dei cybercriminali e proteggere la propria identità digitale.