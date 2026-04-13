Trump contro il Papa: scontro durissimo, accuse shock e tensione globale cresce

Scontro istituzionale senza precedenti tra Casa Bianca e Vaticano: parole durissime, repliche ferme, reazioni internazionali e tensioni diplomatiche in aumento tra politica e fede globale.

Un confronto dai toni eccezionali scuote i rapporti tra Casa Bianca e Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato frontalmente il pontefice Papa Leone XIV, definendolo “debole sulla criminalità” e “inadeguato in politica estera”. Le dichiarazioni, pubblicate su Truth mentre era a bordo dell’Air Force One, segnano una frattura rara nei rapporti tra potere politico e autorità religiosa.

Il Pontefice ha replicato con fermezza, evitando però il confronto diretto: “Non ho paura”, ha dichiarato, ribadendo di non voler trasformare il dissenso in uno scontro personale. Ha sottolineato il proprio ruolo non politico, affermando di parlare “in nome del Vangelo” e confermando l’impegno a denunciare la guerra e promuovere la pace. Durante un volo ufficiale verso l’Algeria, ha aggiunto che saranno i cittadini a trarre le proprie conclusioni dalle parole del leader americano.

Nel suo intervento pubblico al Monumento dei Martiri, il Papa ha rilanciato un messaggio centrato su dialogo, perdono e cooperazione internazionale, evidenziando come i conflitti globali stiano causando sofferenze diffuse e vittime innocenti. “La violenza non avrà l’ultima parola”, ha affermato, insistendo sulla necessità di interrompere una spirale di ostilità tra le nazioni.

Parallelamente, Trump ha intensificato le critiche, accusando il Pontefice di posizioni troppo morbide su temi come armi nucleari, sicurezza interna e relazioni con Paesi come Iran e Venezuela. Ha inoltre sostenuto che l’elezione del Papa sarebbe stata favorita dal contesto politico statunitense, rivendicando indirettamente un ruolo nel processo.

Le parole del presidente hanno suscitato reazioni immediate. L’arcivescovo Paul S. Coakley ha espresso sconcerto, ricordando che il Papa non rappresenta un avversario politico ma una guida spirituale. Analoga posizione è stata assunta dalla CEI, che ha invitato al rispetto del ministero petrino, sottolineando il valore del messaggio pontificio in un contesto internazionale segnato da tensioni.

Condanna anche dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha definito inaccettabili gli attacchi al Pontefice, richiamando il significato universale della figura di Gesù come simbolo di pace e fratellanza.

Lo scontro evidenzia una frattura profonda tra visioni opposte: da un lato una linea politica incentrata su sicurezza e sovranità, dall’altro un richiamo costante a dialogo, pace e cooperazione globale. Un confronto destinato a incidere sugli equilibri diplomatici e sul rapporto tra politica e religione nel contesto internazionale.