Turista Canadese Stuprata da Uomini Sposati a Palermo e le Mogli li Giustificano.

Un viaggio che doveva essere un momento di incontro e sostegno si è trasformato in un incubo per una turista canadese a Palermo. La donna, giunta in città per visitare il fidanzato ricoverato in ospedale dopo un incidente, è stata vittima di uno stupro perpetrato da due uomini incontrati solo poche ore prima. Grazie alla sua testimonianza e alle indagini dei carabinieri, i presunti aggressori, due cugini di 42 e 44 anni, sono stati arrestati.

Il dramma della turista ha avuto inizio lo scorso novembre, quando, appena arrivata a Palermo, si è recata al Policlinico per visitare il suo compagno. Non conoscendo l'ospedale e non parlando italiano, ha chiesto aiuto a un gruppo di inservienti e infermieri, tra cui uno si è dimostrato particolarmente gentile, offrendosi di accompagnarla al reparto e successivamente al B&B dove alloggiava. La donna, colpita dalla gentilezza dell'uomo, ha scambiato i contatti Instagram con lui.

Dopo la visita al compagno, la turista ha accettato l'invito dell'uomo di trascorrere insieme la serata. Dopo una cena nella stanza del B&B, i due sono saliti in moto e hanno raggiunto un cugino dell'uomo, con cui hanno fatto un giro in scooter prima di tornare in albergo.

Tuttavia, durante la serata, l'uomo ha tentato di approcciarsi alla donna, che ha cercato di respingere le sue avance. Da quel momento, la vittima ha perso i sensi e non ricorda più nulla. Grazie ai dettagli del profilo Instagram dell'uomo, la polizia è riuscita ad identificarlo e a rintracciare il suo complice.

Le indagini hanno portato alla luce anche le conversazioni delle mogli dei due indagati. Dapprima indignate per il comportamento dei loro mariti, le donne hanno poi cercato di giustificare gli eventi e addirittura di scagionarli, ipotizzando che la vittima avesse voluto quello che era successo. Secondo loro, la mancanza di segni di lotta sui due uomini avrebbe dimostrato la loro innocenza, ignorando completamente il trauma subito dalla donna.