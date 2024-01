Straordinario successo di pubblico ha riscosso l’evento organizzato per il secondo anno consecutivo dal Liceo Classico “Domenico Cotugno”, sabato 13 gennaio.

All’opera studenti e studentesse con attività laboratoriali che hanno spaziato dalla matematica alle scienze, alla fisica, per arrivare a reading letterari in italiano ed in lingua inglese, all’approfondimento di temi della cultura latina e greca e a ben tre le rappresentazioni teatrali.

Questi gli spettacoli che li hanno visti protagonisti: “Off the beaten track”, “Spoken word poetry”, “Shakespeare our contemporary”, “I terremoti”, “Ciocco-latino”, “La tavola periodica”, ”Noi come Svetonio”, “Totem ”, “Il laboratorio di Manzoni”, “Fate il vostro gioco”, “Suono e luce”, “Voci di donne”, “Sti classici lib(e)ri”, “Il valore delle parole” e le rappresentazioni teatrali “Ribelli o visionari?”, “La frontiera del cambiamento”, “San Lustio mé”. “Un pomeriggio con i Classici” è un modo nuovo di fare scuola, che permette alle studentesse e gli studenti di essere protagonisti del loro sapere, un sapere che parte dal passato e si intreccia in modo indissolubile con il presente per orientare il loro futuro.

Il Liceo Classico è strutturato in tre percorsi di studio quinquennale: il Liceo Classico tradizionale, il Liceo Classico Internazionale e, da questo anno, il Liceo Classico con potenziamento scientifico- matematico, che prevede un’ora in più di scienze e di matematica in tutti e cinque gli anni di corso. Due ancora gli Open Day: SABATO 20 GENNAIO ore 16:00-19:00 e DOMENICA 28 GENNAIO ore 10:00-13:00.