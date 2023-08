Ubriachi Creano Disagi su Treno: Arrestati a Pescara

Una serata di trasporto pubblico si è trasformata in un episodio di caos e ritardi a causa di due individui ubriachi che hanno molestato i passeggeri e rifiutato di mostrare il biglietto al capotreno. Di fronte alla loro ostinazione a non scendere dal convoglio, il capotreno ha dovuto chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Verso l'1:15 di notte, il treno fermato ha attirato l'attenzione di due pattuglie della Volante. I poliziotti hanno identificato rapidamente i due individui, che una volta usciti dal vagone, si sono opposti a rivelare le loro informazioni personali e hanno tentato di resistere all'arresto. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a fermarli e ad arrestarli, portandoli in questura in attesa dell'udienza per convalida dell'arresto.

L'incidente è avvenuto nella notte dell'18 agosto presso la stazione centrale. I due individui, un uomo di 26 anni e un altro di 29, sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e interruzione di pubblico servizio. Il loro comportamento ha causato ritardi al convoglio su cui si trovavano, un treno interregionale diretto a Milano.