Ubriaco a tutta velocità sulla circonvallazione: bloccato dopo inseguimento

Guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico altissimo. Fermato dopo chilometri di fuga, senza patente e revisione del veicolo.

Notte movimentata lungo la circonvallazione di Pescara, dove un uomo di 49 anni, residente in provincia di Chieti, è stato fermato dalla polizia stradale dopo un pericoloso inseguimento a folle velocità. Alla guida di una Skoda Superb, l’automobilista sfrecciava tra i veicoli utilizzando gli abbaglianti per farsi largo, senza curarsi del traffico e mettendo a rischio la sicurezza degli altri conducenti.

La fuga è iniziata intorno alle 21 di domenica sera, quando l’uomo ha sorpassato a gran velocità una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, insospettiti dalla guida spericolata, si sono lanciati all’inseguimento, intimando più volte l’alt. L’autista, però, ha ignorato gli avvertimenti e ha cercato di dileguarsi. Dopo diversi chilometri di inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto, ponendo fine a una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze gravi.

Una volta fermato, il 49enne è apparso agitato e in evidente stato di ebbrezza: occhi arrossati, alito fortemente alcolico e movimenti scoordinati non lasciavano dubbi sulle sue condizioni. Sottoposto al test con l’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,86 g/l, oltre tre volte il limite consentito dalla legge.

Le irregolarità non si fermano qui. Da verifiche successive è emerso che l’uomo stava guidando senza patente, già precedentemente sospesa, e a bordo di un veicolo privo della revisione obbligatoria. Le sanzioni saranno pesanti: oltre alla conferma della sospensione della patente, gli saranno decurtati oltre 15 punti e inflitte multe salate.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra le forze dell’ordine, che ribadiscono l’importanza di evitare comportamenti irresponsabili al volante. Guidare in stato di ebbrezza, oltre a essere un grave illecito, rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza stradale, mettendo in pericolo non solo il conducente ma anche chiunque si trovi lungo il tragitto.

Questo caso sottolinea la necessità di rafforzare i controlli e sensibilizzare ulteriormente i cittadini sui rischi legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Le autorità invitano chiunque assista a comportamenti sospetti sulle strade a segnalarli immediatamente per prevenire tragedie evitabili.