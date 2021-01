Ufficiale ortonese in servizio su Costa Crociere scomparso in Danimarca

Da giorni non si hanno notizie dalla Danimarca di Alessio Gaspari, 25 anni, di Ortona (Chieti), terzo ufficiale di coperta in servizio su una nave di Costa Crociere: i familiari hanno allertato i canali diplomatici italiani dopo che di lui non si hanno avuto più notizie.

Su un ponte della nave sono stati ritrovati solo alcuni suoi effetti personali, ma non c'è traccia dell'ufficiale che era atteso in questi giorni ad Ortona.

Da verificare se c'è stato un allontanamento volontario oppure gli sia successo qualcosa. Sono state attivate anche ricerche in mare, senza esito finora.

"Non si hanno notizie certe su cosa gli sia capitato e non si capisce ancora nulla su questa scomparsa - dice il sindaco di Ortona Leo Castiglione. Siamo tutti vicini alla famiglia in attesa di capire dove è Alessio, augurandoci che nulla di male gli sia successo".