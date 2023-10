Ufficializzata la Data delle Elezioni Regionali Abruzzesi: si Vota il 10 Marzo

Le prossime elezioni regionali in Abruzzo si terranno il 10 marzo 2024. L'ufficialità della data è stata annunciata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, durante un incontro presso la Corte di Appello dell'Aquila con la presidente Fabrizia Francabandera. Durante questa riunione, la presidente Francabandera ha condiviso la proposta concordata da Marsilio e Sospiri di indire le elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale d'Abruzzo il 10 marzo 2024. La firma del verbale di intesa ha avviato ufficialmente le procedure che porteranno al voto.