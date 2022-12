Ultima perturbazione del 2022, porterà nubi, qualche pioggia e anche un po' di neve.

Gli ultimi giorni dell'anno saranno piuttosto scialbi sotto il profilo meteorologico a causa di un vortice polare troppo forte che non consente al flusso perturbato di compiere grandi ondulazioni verso le basse latitudini. In questo contesto le perturbazioni sfrecciano a grande velocità sul Nord Europa lambendo a stento il settore centrale ma una piccola flessione del campo barico prevista tra giovedì e venerdì consentirà a un fronte di instabilità guidato dal vortice atlantico di scendere leggermente verso l'Italia per interessare alcune regioni.

Intendiamoci, non sarà un passaggio perturbato, ci vuol bene altro, ma in un contesto quasi piallato costituirà una dinamica degna di essere nominata perché riuscirà a portare qualche pioggia, persino qualche rovescio e qualche debole nevicata in montagna, strettamente sulle zone alpine. La differenza per diversi settori della Penisola soprattutto per le regioni del Nord e parte del Centro sarà che il grigiore di questi ultimi giorni sarà accompagnato da precipitazioni, precipitazioni che transiteranno da ovest a est mostrandosi più attive sull'alto Tirreno e sul Nordest oltre che lungo le Alpi.

Il contesto climatico non cambierà nella sostanza, le anomalie termiche dell'ultimo periodo permarranno e le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie stagionali soprattutto al Centro Sud.

METEO GIOVEDÌ:

Nord, giornata grigia per i settori di pianura con qualche debole pioggia tra medio bassa Lombardia, basso Veneto e Friuli. Piogge anche sulla Liguria localmente anche a carattere di rovescio tra Genovese e Spezzino. Ampie aperture sulle Alpi ma con tendenza a qualche debole nevicata tra Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia verso fine giornata.

Centro, nubi e piogge sull'alta Toscana, nuvolosità irregolare sul resto dell'area tirrenica con aperture anche ampie sui litorali e qualche isolata pioggia nell'entroterra e localmente in Umbria. Ampie aperture lungo l'Adriatico salvo foschie e nebbie al mattino.

Sud, qualche annuvolamento in Campania ma con scarsa probabilità di pioggia, altrove ampie schiarite salvo foschie e locali nubi basse per il sollevamento delle nebbie sui litorali ionici e pugliesi. Temperature stabili, superiori alle medie. Venti tesi sud occidentali al Centro Nord e Sardegna, deboli altrove. Mari mossi o molto mossi i bacini centro settentrionali, poco mossi o quasi calmi gli altri.

METEO VENERDÌ:

Nord, nuvolosità diffusa con qualche pioggia a carattere debole e intermittente in pianura e in Liguria e qualche nevicata sulle Alpi dai 1000/1300m.

Centro, qualche pioggia in Toscana, specie settentrionale e più sporadica sul Lazio e in Umbria. Ampie aperture lungo l'Adriatico. Sud, qualche annuvolamento in Campania ma senza fenomeni, ampie aperture altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento sul medio Adriatico e al Sud. Venti tesi tra Sud e SO, mari mossi, localmente molto mossi.