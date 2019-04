Ultime ore di pioggia poi trona il bel tempo sulla Penisola

Il vortice freddo responsabile del peggioramento di domenica si posizionerà con l'inizio della nuova settimana sulle regioni meridionali per poi portarsi rapidamente al largo dello Ionio e condizionerà il tempo delle regioni centro-meridionali con le ultime piogge lunedì, nonché qualche nevicata in Appennino. A seguire un campo di alta pressione tornerà gradualmente a riaffermarsi sul Mediterraneo centrale, favorendo una maggiore stabilizzazione del tempo nel corso della settimana, con temperature in aumento giorno dopo giorno.

LUNEDÌ. La perturbazione collegata al vortice di bassa pressione sarà ancora in azione su parte d'Italia e darà luogo a piogge e rovesci al mattino sulle regioni centrali adriatiche e al Sud con nevicate sulla dorsale appenninica dai 1200/1400m, mentre al Nord saranno già subentrate ampie schiarite. Con il passare delle ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso sud e le ultime precipitazioni si attarderanno fino al pomeriggio su est Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, per poi esaurirsi definitivamente.

Qualche rovescio nel pomeriggio potrà ricomparire sul Lazio centro-meridionale e nell'interno della Sardegna.

Il tempo inizierà così a migliorare anche sulle regioni centrali, con le schiarite che entro sera conquisteranno anche il tacco dello Stivale. Al Nord si segnala soltanto la possibilità di qualche piovasco pomeridiano sulle Prealpi centro-orientali, in un contesto comunque più soleggiato.

MARTEDÌ. Sarà una giornata di transizione, con l'alta pressione in rimonta ma anche con residue infiltrazioni occidentali più umide in quota, responsabili del passaggio di nubi alte e stratificate che tenderanno a compattarsi maggiormente al Nordovest ed in Sardegna, dove nel pomeriggio è attesa qualche pioggia sparsa. Situazione simile sull'Appennino centro-meridionale, dove nel pomeriggio si attiverà qualche scroscio di pioggia. Temperature in aumento su tutte le regioni, seppur con minime ancora un po' frizzanti al Nord e su parte del Centro.

TENDENZA SUCCESSIVA. Ulteriore rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale che cercherà di unirsi ad un'altra vasta cellula anticiclonica presente sull'Europa centro-settentrionale, favorendo tempo in gran parte stabile sull'Italia, seppur con cieli offuscati dal passaggio di alcune velature o strati alti nel corso di mercoledì e la possibilità di qualche isolato fenomeno diurno sulle zone appenniniche meridionali. Tempo in prevalenza stabile e temperature in aumento almeno fino a ridosso del weekend pasquale.