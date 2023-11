Un Aquilano alla 100 km del Sahara: Un Epico Racconto di Resistenza

Fabrizio Dell'Isola, un Aquilano di 46 anni, ha affrontato la sfida estrema della 100 km del Sahara, una gara di corsa nel deserto meridionale della Tunisia, che mette alla prova non solo la forza fisica, ma anche la resistenza mentale e la capacità di gestire le avversità. La competizione, organizzata da Zitoway, ha attirato partecipanti da diverse nazioni, tra cui Italia, Francia, Argentina, Svizzera, Belgio, Russia e Ucraina. Tra di loro c'era Fabrizio Dell'Isola, un atleta di Atletica Abruzzo L’Aquila, che ha raggiunto un incredibile quarto posto assoluto con un tempo di 9 ore, 38 minuti e 22 secondi.

La gara ha previsto cinque tappe in quattro giorni, con tre notti trascorse in un campo tendato permanente nel deserto, dotato di docce da campo e postazione infermeria. Fabrizio racconta: "Il percorso era molto complicato, con dune alte fino a 100 metri. Ho iniziato con una prima tappa di 12 chilometri, in notturna, che ho concluso al terzo posto. Ma la seconda tappa, lunga 21 chilometri, mi ha messo in crisi, arrivando all'undicesimo posto e perdendo posizioni in classifica generale. Alla fine della gara, il medico mi ha somministrato quattro flebo di soluzione fisiologica, dicendomi che ero vicino al collasso. Questo mi ha letteralmente salvato la vita."

Il giorno successivo, Fabrizio ha ritrovato le forze e la determinazione. "Dopo la terza tappa di 22 chilometri", continua il suo racconto, "sono risalito al quinto posto in classifica generale. Nella tappa di dieci chilometri in notturna, la quarta tappa, mi sono sentito molto bene e sono arrivato terzo assoluto (quarto in classifica generale). Nella tappa finale di 35 chilometri, ho mantenuto il quarto posto da solo, tenendo d'occhio i concorrenti, ma senza spingere troppo."

Nonostante la vittoria sia sfuggita di mano, Fabrizio ha ottenuto una medaglia di legno che considera la più preziosa di sempre. Nonostante le sfide fisiche e l'iniziale incertezza dovute a un infortunio, ha dimostrato una straordinaria determinazione e resilienza.

Dell'Isola è un corridore esperto, noto per aver affrontato diverse sfide impegnative sia in trail che su strada, tra cui l'Ultramaratona del Gran Sasso di 50 chilometri e la leggendaria corsa del Passatore di 100 chilometri no-stop da Firenze a Faenza, completata nel 2019. Ha partecipato anche alle maratone di Milano, Roma e Londra ed è attivo come membro del direttivo di Atletica Abruzzo L’Aquila. Oltre al suo straordinario risultato sportivo, è fiero di aver contribuito a una gara innovativa dal punto di vista della sostenibilità ambientale. L'organizzazione della 100 km del Sahara ha infatti assunto l'obiettivo di compensare completamente le emissioni di carbonio legate alla realizzazione della gara e all'uso di combustibili fossili in loco.