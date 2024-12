Un Concerto Magico a L'Aquila: Santangelo Inaugura il Cammino verso il Giubileo

Il concerto di apertura della rassegna "Verso il Giubileo" è stato un evento straordinario che ha incantato il pubblico presente nella Chiesa di San Silvestro a L'Aquila. Il violino di Uto Ughi e il pianoforte di Bruno Canino hanno dato vita a una performance musicale che ha unito la bellezza della musica classica alla maestosità del luogo sacro. L'evento, che ha segnato l'inizio di un percorso di celebrazioni in vista del Giubileo, ha ottenuto un enorme successo, con il pubblico che ha gremito la chiesa, evidenziando l'entusiasmo e l'affetto per la musica e per questa importante iniziativa culturale.

L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di diverse realtà culturali regionali, tra cui l'Assessorato regionale alla Cultura, il TSA - Teatro Stabile d'Abruzzo, e la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, è un perfetto esempio di come musica e arte possano diventare veicoli di spiritualità e cultura. Come dichiarato dall’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, questo concerto rappresenta solo il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno l'Abruzzo verso il Giubileo. Santangelo ha sottolineato l'importanza di valorizzare i luoghi di culto e di fede, unendo in un unico percorso la tradizione religiosa e l'arte musicale, a partire dal primo concerto, che ha visto un sold-out straordinario.

Un legame speciale ha unito la città dell'Aquila e Uto Ughi, che torna per celebrare il suo sessantesimo anniversario di carriera, segnato dal suo primo concerto nella città abruzzese. Fabrizio Pezzopane, direttore della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, ha ricordato con affetto e riconoscenza questo legame storico, riconoscendo come il Maestro abbia contribuito in maniera determinante alla crescita della scena musicale abruzzese.

I prossimi appuntamenti della rassegna promettono di essere altrettanto affascinanti e coinvolgenti. Il 20 dicembre, infatti, si terranno due eventi: alle 21 al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila ci sarà il concerto “Dialoghi di Pace”, con la partecipazione di Michele Placido, Giorgio Pasotti, e l'Ensemble Davide Cavuti. Contemporaneamente, sempre il 20 dicembre, nella Chiesa di San Domenico a Teramo, il Conservatorio “G. Braga” offrirà un Concerto di Natale. Il 21 dicembre, invece, sarà la volta del concerto di Roberto Cacciapaglia nella Cattedrale di San Giustino di Chieti, alle 18.

Questi eventi segnano un’importante opportunità per vivere la musica, l'arte e la spiritualità in un contesto unico, che celebra l'Aquila e l'Abruzzo come terra del primo Giubileo della storia, preparando con entusiasmo l'arrivo del prossimo. Non mancate a queste straordinarie occasioni di crescita culturale e spirituale che animeranno la regione nei prossimi giorni, portando la bellezza della musica a un pubblico sempre più ampio.