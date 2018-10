Un’apertura memorabile: come organizzare al meglio l’inaugurazione di un nuovo negozio

Aprire una nuova attività commerciale significa puntare tutto su un’idea e sul proprio spirito imprenditoriale. Come avviene in circostanze similari, in fondo si tratta di una vera e propria scommessa, quindi dotata di un certo fattore di rischio.

Per scommettere su un'idea vincente, dunque, bisogna studiare a fondo il proprio settore e il contesto in cui si entrerà, cercando di raccogliere tutte le info necessarie per un esordio di successo. Molto si gioca proprio durante l’inaugurazione del negozio, un evento che può fare la differenza e che deve essere curato nei minimi dettagli.

Ecco perché oggi vedremo come organizzare al meglio l'inaugurazione di una nuova attività.

Si parte dalla scelta del target e della data

Il primo passaggio viene composto da due step, entrambi importanti in egual maniera.

Innanzitutto è bene selezionare un target e fare in modo che ogni elemento venga modellato a suo uso e consumo: in poche parole questo vuol dire che bisogna organizzare l’inaugurazione del negozio pensando al proprio pubblico di riferimento. Per fare un esempio, un evento indirizzato ad un target giovane potrebbe contemplare la presenza di musica e stuzzichini, mentre per un pubblico un po’ più adulto, invece, potrebbe essere più indicato un aperitivo elegante, in base anche alla fascia di prezzo dei prodotti offerti in negozio. O ancora, se il target sono bambini e genitori, è una buona idea prevedere la presenza dell’animazione e dei vari giochi.

Il secondo step è la scelta della data: anche questa va fatta pensando al target di riferimento e agli orari migliori per coinvolgerlo nelle attività che saranno previste.

Curare una parte fondamentale: gli inviti

Gli inviti rappresentano una parte fondamentale, perché attraverso essi dobbiamo comunicare al meglio l’apertura del negozio e raggiungere più persone possibili.

Una delle migliori strategie è quella di partire dal digitale, con strumenti come WhatsApp, email e social che permettono di promuovere gli inviti con grande facilità, unendola alla forza del cartaceo che continua ancora oggi ad avere il suo fascino. Così, oltre ad optare per il digitale, sarebbe il caso di far stampare (anche attraverso piattaforme online) dei biglietti di invito da distribuire nelle vicinanze del negozio e ai proprio conoscenti chiedendo di passare la parola.

Infine, anche se potrebbe sembrare prematuro, bisogna pensare a delle strategie di fidelizzazione: l'inaugurazione è infatti uno dei momenti perfetti per raccogliere contatti e distribuire ai clienti un coupon, un tagliando sconto o delle tessere fedeltà, tutti elementi molto utili per soddisfare e far affezionare i potenziali futuri clienti.

Buffet e intrattenimento

L’apertura di un negozio è una festa vera e propria, quindi il buffet e l’intrattenimento rappresentano le due anime dell’evento. Non bisogna mai risparmiare né per il primo, né per il secondo, perché da essi dipende la soddisfazione degli invitati. Attenzione alla musica, dato che non tutti i generi vanno bene e che anche questo elemento va scelto sempre in base al pubblico di riferimento. Infine, se il proprio business si rivolge ad un target composto da famiglie e bambini, una buona idea potrebbe essere prevedere delle attività di animazione per i più piccoli per coinvolgere anche loro nell'evento.

Ogni business richiede strategie e metodi diversi per poter giungere al successo, ma quando si lancia una nuova attività, è importante che questo momento venga curato con attenzione. L’aspetto dell’inaugurazione e del lancio di una nuova attività o prodotto è dunque il primo passo per una buona riuscita del proprio progetto imprenditoriale.