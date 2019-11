Università Strada Arci, al via Ciclo di incontri con il ministro Provenzano

L'Arci Pescara, nell'ambito dell'iniziativa nazionale Università di Strada, lancia il ciclo di incontri "Scuola di Politica", che avrà inizio sabato 23 novembre e vedrà ospite nella città abruzzese il ministro per il Mezzoggiorno Beppe Provenzano.

La "Scuola di Politica" si terrà ogni sabato alle 16, per 13 settimane, fino al 21 marzo, nella sede Arci, ad eccezione degli incontri con Provenzano e Nichi Vendola che avranno luogo presso lo Spazio 010 in via dei Peligni. Oltre a loro ci saranno Valentina Grassi, Katia De Luca, Marco Binotto, Roberto Rossini, Andrea Bianchi in dialogo con Mario Tronti, Francesca Chiavacci, Vincenzo Visco, Stefano Cristante, Luciana Castellina, Giorgio Benvenuto e Livia Turco.

"L'Arci ha da poco compiuto 60 anni e sta sostenendo la propria campagna pubblica e di opinione sul fatto che al nostro paese servono più cultura e meno paura - spiega Antonio Tiberio, presidente di Arci Pescara - I tempi in cui viviamo pullulano di propaganda pregiudizi e scelte strategiche sbagliate".