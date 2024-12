Uomo spara alla moglie per ucciderla, ma viene assolto: scopri perché!

Un 70enne di Giulianova assolto per incapacità di intendere e volere dopo aver sparato alla moglie, che fortunatamente è riuscita a salvarsi.

Un caso che ha sconvolto la comunità di Giulianova si è concluso con un’assoluzione sorprendente. Nicola Dell'Orso, 70 anni, è stato giudicato incapace di intendere e di volere al momento del fatto, risultando quindi assolto dalle accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti della moglie, Giovanna Di Bonaventura, 64 anni. La decisione è arrivata dopo una perizia psichiatrica che ha accertato la sua totale incapacità di comprendere le proprie azioni durante l'incidente, nel quale aveva cercato di uccidere la moglie con un fucile.

Secondo quanto ricostruito dai fatti, il pensionato aveva cercato di sparare alla moglie, ma il fucile si è inceppato, dando a Giovanna il tempo di fuggire e rifugiarsi presso l'abitazione di una vicina di casa. Nonostante l'accaduto, nessuna parte civile si è costituita durante il processo.

La perizia psichiatrica ha stabilito che Dell'Orso presenta una pericolosità sociale attenuata, il che ha portato alla sua scarcerazione nel mese di giugno. Il giudice ha disposto che l'uomo rimanga in libertà vigilata e continui le cure in una struttura specializzata per i prossimi due anni. Tale decisione si basa sulla sua incompatibilità con il regime carcerario e sul bisogno di un trattamento adeguato per la sua condizione psichica.

L'esito del procedimento penale evidenzia le difficoltà legate ai casi di incapacità mentale, in cui le responsabilità penali sono mitigate dalla condizione psicologica dell'indagato. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto da parte di chi si aspettava un trattamento più severo per il gesto compiuto.