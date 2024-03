Uomo trovato morto nel centro storico dell'Aquila, forse ucciso durante rissa

l cadavere di un uomo tra i 50 e i 60 anni è stato trovato in via Fortebraccio, in prossimità della strada che porta alla sede suore Micarelli, nel centro storico dell'Aquila sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.

Al lavoro la polizia scientifica, l'anatomopatologo e il medico legale.

La strada è stata chiusa al traffico veicolare, sin da porta Bazzano, all'altezza del Terminal di Collemaggio.

Incerte, al momento, le cause del decesso e ogni pista investigativa è aperta, inclusa quella che esista un collegamento con una rissa fra stranieri registrata poco prima in centro storico.