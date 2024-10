Vaccinazioni anti-influenza e anti-Covid: partenza giovedì 10 ottobre

Al via la campagna vaccinale: proteggi la tua salute con il vaccino gratuito per chi è over 60, donne in gravidanza e categorie a rischio.

A partire dal 10 ottobre, la Regione avvia una nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid-19. L’assessore regionale Nicoletta Verì sottolinea l'importanza di una prevenzione efficace, in particolare per le persone vulnerabili e per gli anziani, ai quali è richiesta una particolare attenzione. "La vaccinazione rappresenta il metodo più sicuro e utile per prevenire l'influenza e per ridurre le eventuali complicazioni", afferma Verì, presentando il programma di vaccinazione dal titolo "Scegli il vaccino contro l’influenza. Proteggi la tua salute".

Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra la Regione e le varie Asl, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute. Nella Asl di Teramo, il servizio di igiene e sanità pubblica ha allestito un centro vaccinale in contrada Casalena e ha organizzato sedute vaccinali in diverse sedi, tra cui Silvi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Atri, Tortoreto, Montorio e Nereto. Inoltre, è possibile ricevere il vaccino anche presso le UCCP. I medici di medicina generale, i pediatri e i farmacisti partecipano attivamente alla campagna.

La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a diverse categorie, inclusi gli over 60, le donne in gravidanza e nel post-partum, i pazienti in lungodegenza, le persone con malattie croniche come diabete, patologie cardiache o respiratorie, nonché alcune categorie di lavoratori, tra cui personale sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco, allevatori e donatori di sangue. Inoltre, si consiglia anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni, non a rischio, di vaccinarsi. È possibile ricevere il vaccino contro l'influenza anche in combinazione con quello anti-Covid-19.

Il direttore generale Maurizio Di Giosia mette in evidenza che "l'influenza costituisce un significativo problema di salute pubblica a livello globale. I soggetti fragili sono maggiormente a rischio di complicazioni gravi, ma chiunque può sviluppare problemi seri. Invitiamo pertanto tutta la popolazione, in particolare anziani e categorie vulnerabili, a vaccinarsi anche contro il Covid".

Infine, Marina Danese, direttore della UOC Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, informa che la Asl ha acquisito diversi tipi di vaccini per garantire una somministrazione adeguata alle specifiche storie cliniche dei pazienti. "Per le categorie indicate nella circolare ministeriale della campagna 2024-2025, la vaccinazione è gratuita e sono stati allestiti numerosi punti di erogazione per facilitare la partecipazione della popolazione", conclude Danese.