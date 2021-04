Vaccini in Abruzzo, prima dose a 86% personale scuola, la seconda solo al 2,41%

In Abruzzo sono state somministrate personale scolastico 27.671 prime dosi (86,5% del totale rispetto al dato nazionale del 76,8%) e solo 770 seconde dosi (2,41% rispetto al dato nazionale dell'1,54%). Lo rende noto la Flc Cgil in base ai dati ufficiali resi noti dal Governo.

Il sindacato ribadisce "la necessità di riprendere con urgenza il piano vaccinale del personale scolastico, soprattutto per dare coerenza alla volontà del Governo di riprendere le lezioni in presenza al 100% in tutti i gradi di scuola. Una decisione che richiede comunque la soluzione di problemi oggettivi quali spazi necessari al distanziamento e piano trasporti. Problemi oggettivi non risolti fino ad oggi in molti territori e non risolvibili entro il 26 aprile.

Tra le richieste avanzate dal sindacato il completamento del piano vaccinale rappresenta una delle condizioni necessarie per contribuire a tenere aperto e/o riaprire le scuole in sicurezza: aver interrotto la vaccinazione di questa categoria nel momento in cui si lavora alla riapertura, risulta essere un messaggio divergente rispetto alle scelte dichiarate".