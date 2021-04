Vaccino Day domenica a L'Aquila e Pescara per over 60 senza patologie gravi

Domani le Asl e Avezzano-Sulmona-L’Aquila e quella di Pescara hanno indetto un Vaccino Day simile a quello già adottato in Calabria e in Sicilia, dove gli over 60 senza gravi patologie mediche possono andare a vaccinarsi con AstraZeneca senza prenotazione.

L'open day vaccino è stato indetto per smaltire le 37mila dosi del vaccino Astrazeneca non ancora utilizzate, per il rifiuto di molti cittadini a ricevere questo vaccino.

I cittadini dai 60 anni in su, che non soffrono di patologie gravi, possono rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste.

Possono chiamare per la Asl aquilana il numero verde 800169326.

Nell’Aquilano, le dosi AstraZeneca vengono somministrate domani in 8 centri vaccinali: L’Aquila (due centri), Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Pratola Peligna, Tagliacozzo e Pescina.

Per quando riguarda la Asl di Pescara stiamo ancora aspettando le indicazioni necessarie.