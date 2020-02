Veloci perturbazioni su nord della Penisola

Orchestrata da una depressione di origine atlantica sulle Isole britanniche una perturbazione si sta avvicinando di gran carriera all'Italia e già nel corso della giornata di oggi, giovedì, raggiungerà le nostre regioni a partire da Sardegna e Nordovest. Si eroderà quindi il temporaneo campo di alta pressione venutosi a creare a metà settimana che ha favorito una pausa più stabile, dopo la fase estremamente ventosa dei giorni precedenti. Il tempo volgerà quindi verso un peggioramento tra giovedì e la giornata di San Valentino con piogge, qualche temporale fuori stagione e un nuovo rinforzo del vento, anche se non tutte le regioni saranno coinvolte nello stesso modo.

METEO ITALIA GIOVEDÌ.

Qualche pioggia già al mattino in Sardegna, in attenuazione in giornata, rovesci in arrivo entro il pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali, specie confinali, e in intensificazioni in serata con neve inizialmente dai 1100/1500m in calo fino a 800/1000m la notte sulle Alpi centrali. Piogge in arrivo entro sera anche su Lombardia, est Liguria, Emilia e Triveneto. Non sono da escludersi locali brevi temporali fuori stagione in Val Padana. Qualche rovescio o temporale è atteso poi sull'alta Toscana in serata e la notte alcune deboli piogge fin su tratti del Lazio. Altrove prevalenza di bel tempo e clima asciutto. Venti in rinforzo da sudovest su Mar Ligure e alto Tirreno, da sudest sull'Adriatico.

METEO ITALIA VENERDÌ.

Il fronte scivolerà rapidamente al Centro-Sud portando qualche rovescio o temporale sparso sulle regioni peninsulari, specie su Calabria tirrenica e Puglia, isolati fenomeni in sconfinamento al Messinese, mentre al Nord e sull'alta Toscana sarà già tornato il bel tempo sin dal mattino.

Ad ogni modo nel corso della giornata anche sul resto del Paese le precipitazioni andranno esaurendosi da nord con tendenza a schiarite, mentre residui fenomeni si attarderanno all'estremo Sud fino a sera. Temperature in calo in montagna e sul versante adriatico. Su Nordovest e tirreniche invece i venti di caduta alpini e appenninici potranno favorire temperature diurne ancora miti per il periodo. La ventilazione infatti tornerà a farsi sostenuta da nordovest, specie al Centro-Sud, con mari molto mossi.

Nel weekend invece rimonta dell'alta pressione su tutta Italia.