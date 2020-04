Venerdì Santo, istallate tre croci a San Bernardino ma salta processione storica

Salta la 66/a edizione della Processione del Cristo Morto all'Aquila a causa dell'emergenza sanitaria, con la possibilità di recuperarli, a giudizio del vescovo, in altra data, indicando come possibile rinvio il prossimo 14 o 15 settembre: nonostante questo la comunità dei frati di San Bernardino e l'Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo per dar un senso di continuità all'evento sono riusciti, con la collaborazione degli operai del Comune, a far installare le tre croci sul sagrato della basilica di San Bernardino.

Inoltre comunicano che, nel rispetto della tradizione del Venerdì Santo, i fedeli potranno visionare il suggestivo filmato dell'edizione 2010, caricato sul sito dell'associazione www.venerdisanto.it nella sezione "Storia della Processione". Dal 1954 è la seconda edizione che salta dopo quella dell'anno del sisma, il 2009.