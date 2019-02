Vento forte in Abruzzo, mareggiate sulla costa, a L'Aquila tetti scoperchiati e alberi caduti

Disagi in tutto l'Abruzzo per il forte vento di burrasca, proveniente dai quadranti nord-orientali, che sta sferzando le zone sia dell'entroterra sia della costa con raffiche vicine ai 50 km orari. Temperature non superiori ai 5 gradi, scese anche di dieci gradi rispetto a ieri, come annunciato dal bollettino della Protezione Civile.

A Campo Felice (AQ) si è staccata una parte del tetto di una casetta di legno, travolgendo un giovane sciatore che è stato immediatamente soccorso dai presenti.

Problemi anche all'ospedale dove è volato via il tetto di un gazebo e si sono staccate alcune grondaie che hanno impedito l'uscita delle ambulanze del 118.

Diversi alberi sono stati sradicati in varie zone della città, a Pettino un albero ha è caduto sui cavi elettrici, a Colle Sapone un albero si è abbattuto su una macchina parcheggiata, a Sassa un altro albero si è abbattuto lungo la statale.

Ad Avezzano interrotte alcune strade per alberi caduti e guaine precipitate da tetti scoperchiati. A Magliano de' Marsi (L'Aquila) un cavo dell'energia elettrica è caduto in strada. Sull'autostrada A25 danni alla copertura di un autogrill nella Marsica.

A Lanciano (Chieti) e comuni limitrofi alberi caduti, per fortuna senza conseguenze per gli automobilisti.

A Pescara il Comune ha disposto, tramite apposita ordinanza, la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri per tutta la giornata a titolo precauzionale.