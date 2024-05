Via alle Modifiche e all'Invio della Dichiarazione 730 Precompilata 2024: Novità, Rimborsi e Pagamen

È ufficialmente aperto il canale per l'invio della dichiarazione 730 precompilata 2024, relativa al periodo d'imposta dell'anno scorso, con il via libera arrivato lunedì pomeriggio dall'Agenzia delle Entrate. Ora i contribuenti possono accettare, modificare o integrare il modello precompilato, già consultabile dal 30 aprile.

Il termine per la conclusione della procedura è fissato al 30 settembre per il 730 e al 15 ottobre per il modello 'Redditi'. L'appuntamento fiscale annuale, cruciale per molti contribuenti, sta già registrando un alto numero di accessi, con circa 3,9 milioni di persone che hanno già consultato direttamente il proprio modello entro il 17 maggio.

Novità nella Dichiarazione

Quest'anno, la dichiarazione precompilata si presenta semplificata, divisa in sezioni chiare e immediate come 'casa' o 'famiglia', rendendo più agevole la navigazione e la comprensione dei dati. La modalità ordinaria rimane disponibile, ma è stata introdotta la possibilità di optare per quella semplificata, con un'interfaccia intuitiva che guida i contribuenti attraverso le sezioni da confermare o modificare.

Dati Pre-Caricati e Rimborsi

L'Agenzia delle Entrate ha pre-caricato quasi 1,3 miliardi di dati, tra cui spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni fiscali, bonifici per ristrutturazioni e altri. Tra le novità di quest'anno, ci sono informazioni riguardanti i rimborsi per il "bonus vista" e gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Procedura di Pagamento e Consultazione

È possibile selezionare l'opzione "nessun sostituto" per richiedere direttamente all'Agenzia eventuali rimborsi o effettuare pagamenti diretti tramite l'applicazione online. Anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata, oltre ad aderire al regime di vantaggio o al regime forfetario e al concordato preventivo.

Accesso alla Dichiarazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione è necessario accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È possibile anche delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dall'area riservata sul sito dell'Agenzia o inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.