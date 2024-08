Viaggio in Aereo: 10 Consigli d'Oro per un Volo Senza Stress

Affrontare un viaggio in aereo, soprattutto se lungo, può essere un'esperienza impegnativa. Per rendere il volo il più confortevole possibile, il Daily Mail ha raccolto una serie di suggerimenti preziosi da parte di assistenti di volo di compagnie aeree come British Airways, Virgin Atlantic, TUI ed easyJet. Ecco i migliori consigli per viaggiare in tranquillità e senza intoppi.

1. Non Dimenticare le Scarpe in Bagno

Un consiglio apparentemente ovvio, ma fondamentale: mai entrare in bagno a piedi nudi. Come avverte Tara, un’assistente di volo, «nove volte su dieci, quello sul pavimento non è acqua».

2. Igiene Prima di Tutto

Evita di mangiare direttamente sui tavolini degli aerei senza un piatto. Un dipendente di easyJet racconta di aver visto di tutto su quei tavolini, dai piedi delle persone ai pannolini dei bambini.

3. Come Ottenere un Upgrade

Desideri viaggiare in una classe superiore senza spendere troppo? Sfrutta i periodi di bassa stagione e chiedi con gentilezza al check-in. Secondo una hostess di British Airways, «se non chiedi, non ottieni». Essere tra i primi o gli ultimi a fare il check-in può aumentare le tue probabilità.

4. Evita i Posti Centrali

I posti centrali sono considerati i peggiori, poiché sarai tra gli ultimi a sbarcare. Meglio optare per posti più strategici se possibile.

5. Piccoli Gesti di Gentilezza

Un sorriso caloroso o un piccolo regalo al personale di bordo possono fare la differenza. Potresti ottenere un posto più comodo con maggiore spazio per le gambe.

6. Scegli lo Zaino

Utilizzare uno zaino al posto di una borsa può aiutarti a massimizzare lo spazio disponibile nel bagaglio a mano, suggerisce un membro dell'equipaggio di easyJet.

7. Non Sottovalutare i Noodle

Se voli con una compagnia low cost e desideri un pasto caldo, porta con te dei noodle. Puoi chiedere all'equipaggio di riempirli con acqua bollente, avendo così un pasto veloce e caldo a metà volo.

8. Attenzione ai Piedi

Evita di mettere i piedi sui tavolini o su altre superfici comuni. Non solo è poco igienico, ma può anche essere considerato maleducato.

9. Siate Gentili e Lusinghieri

Essere educati e fare qualche complimento sincero all'equipaggio può rendere il tuo viaggio più piacevole e, chissà, anche garantirti qualche attenzione in più.

10. Porta Sempre con Te un Telo o una Coperta

Può capitare che la temperatura in cabina sia più bassa del previsto. Avere un telo o una coperta leggera può aiutarti a mantenerti al caldo durante il volo.

Seguendo questi semplici trucchi, potrai affrontare il tuo prossimo viaggio in aereo con serenità, trasformando ogni volo in un’esperienza piacevole e senza stress.