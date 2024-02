Vietata la Circolazione di Biciclette e Monopattini nel Centro Storico di Vasto: Firmata l'Ordinanza

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha emesso un'ordinanza che vieta la circolazione di biciclette e monopattini in alcune zone del centro storico. Le aree interessate da questa misura di "tolleranza zero" includono Piazza Rossetti, Corso Italia, Piazza Diomede, Corso De Parma e Piazza Lucio Valerio Pudente.

Il sindaco Menna ha motivato questa decisione come necessaria per garantire l'incolumità dei pedoni. Ha sottolineato che, in attesa di una legge nazionale che regolamenti l'uso sicuro di tali mezzi, è stato costretto a intervenire con un'ordinanza. Nel centro cittadino, infatti, è stato introdotto un divieto specifico a causa dei "rischi provocati da alcuni conducenti di biciclette e veicoli elettrici che circolano spesso a velocità sostenuta".

In una nota, il sindaco ha dichiarato: "Cosa accadrebbe se un cittadino si facesse male? Quale assicurazione pagherebbe i danni? L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è migliorare la qualità e la vivibilità del centro di Vasto, scongiurando ogni potenziale pericolo per i pedoni. Una misura necessaria a causa di coloro che, senza alcun rispetto del codice della strada, circolano per le strade del centro storico”.

L'assessore alla Polizia locale, Carlo Della Penna, ha aggiunto: “Con la crescente diffusione della mobilità sostenibile, sempre più monopattini elettrici, e-bike e mezzi con pedalata assistita affollano le nostre strade, ma molti non rispettano le regole. Pertanto, abbiamo deciso di adottare il divieto nelle aree pedonali e nelle strade più frequentate del centro storico.