Vince 50.000 euro con un Gratta e Vinci da 25 euro, incredibile!

Una vincita sorprendente di 50.000 euro in un bar tabacchi a Lanciano: un fortunato giocatore conquista il jackpot con un Gratta e Vinci da 25 euro.

Un clamoroso colpo di fortuna è stato registrato nel bar tabacchi “I due mondi” di via del Verde a Lanciano, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri locale. Un giocatore ha messo le mani su un jackpot da 50.000 euro grazie a un Gratta e Vinci da 25 euro della serie Supergold. La notizia è arrivata ieri mattina direttamente dalle Lotterie Nazionali, anche se la vincita risale a qualche giorno fa, precisamente al 5 febbraio.

La titolare del bar, Antonella Fratangelo, ha espresso la sua gioia e quella del marito Luca, che gestiscono l'attività dal 2014. «Siamo davvero felici», ha dichiarato Antonella, «questa è la seconda vincita importante che registriamo, dopo quella avvenuta anni fa con il Lotto, ma questa è la prima volta che un nostro cliente vince con un Gratta e Vinci». La sua emozione è palpabile, ma la misteriosa identità del vincitore rimane un enigma. Nonostante la cifra non indifferente spesa per il biglietto, non è possibile risalire facilmente al giocatore fortunato, che sembra essere un giocatore esperto.

Il bar-tabacchi è molto frequentato, sia da residenti che da chi si trova di passaggio nella zona, in parte grazie alla presenza di varie attività commerciali. Antonella aggiunge: «Vendiamo molte vincite da 25 euro a causa della crisi, ma non possiamo ricordare chi abbia acquistato quel particolare biglietto». Le comunicazioni ufficiali non hanno rivelato ulteriori dettagli: «Ci è stato solo detto che il vincitore ha incassato la somma, ma finora nessuno si è fatto vivo o ha chiamato. Spero che sia una persona che ne ha davvero bisogno», continua Antonella. «Sarebbe davvero bello se si facesse sentire, magari con un gesto semplice come un mazzo di fiori davanti al nostro locale».

L'ultima vincita ingente in zona risale a due anni fa, a dicembre del 2022, quando nella tabaccheria n.36 di via Del Mare, gestita da Linda Bianco, un tagliando da 10 euro del gioco Il Re Vincente regalò ben 2 milioni di euro. Anche in quel caso, la caccia al fortunato vincitore fu lunga e appassionante, ma nessuno si fece mai avanti. Il mistero del vincitore rimase irrisolto anche in quella occasione, sollevando un interrogativo sulla fortuna e su quanto possa cambiare una vita grazie a un semplice Gratta e Vinci.