Violato il regime degli arresti domiciliari: 39enne finisce in carcere a Rancitelli

Un 39enne di origine senegalese che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari è stato sorpreso al di fuori delle mura domestiche in una struttura abbandonata nel quartiere Rancitelli, il che ha portato alla sua immediata reclusione in carcere.

L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi grazie all'intervento della Squadra Volante. Durante un normale controllo nel quartiere Rancitelli, una pattuglia ha notato il 39enne senegalese aggirarsi all'interno di una struttura abbandonata. Quando ha capito che gli agenti si stavano avvicinando per un controllo, l'uomo ha tentato invano di fuggire. La sua condotta sospetta ha destato l'attenzione degli agenti, che lo hanno prontamente raggiunto e identificato. Successivamente è emerso che l'uomo era soggetto a misure restrittive, motivo per cui è stato immediatamente arrestato e trasferito in carcere.