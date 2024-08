Violenta lite di Ferragosto in discoteca: 21enne romano in gravi condizioni

Una serata di festa si è trasformata in tragedia per un giovane romano di 21 anni, rimasto gravemente ferito durante una rissa scoppiata nella notte di Ferragosto in una discoteca di Alba Adriatica, sulla costa vibratiana. Il ragazzo, che stava trascorrendo le vacanze nella località abruzzese, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in codice rosso per un grave trauma cranico.

Le circostanze che hanno portato al ferimento del giovane sono ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne avrebbe perso i sensi a causa di una commozione cerebrale, le cui cause potrebbero essere legate a un colpo subito durante la lite o a una caduta violenta. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il trauma cranico sia stato provocato da un'aggressione o dalla caduta a terra durante lo scontro.

I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori attendono di ricevere una prognosi dettagliata dai medici e l'eventuale denuncia per procedere con le indagini. La lite, avvenuta nel popolare locale "Gattopardo", ha coinvolto il giovane romano e un altro avventore per motivi che restano ancora da definire.