Violentata a 15 Anni e Abbandonata in Strada, Sotto Inchiesta un Minorenne

Una ragazza di 15 anni è stata aggredita e violentata da un minorenne mentre si trovava in vacanza con i genitori ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. L'aggressione è avvenuta nei pressi di una discoteca, dove la giovane aveva incontrato il suo aggressore, un ragazzo conosciuto quella stessa sera.

La serata della giovane vittima è iniziata con una visita alla discoteca, durante la quale ha socializzato con il ragazzo che l'ha poi invitata per una passeggiata lungo la spiaggia. La situazione è degenerata in un vicolo buio e isolato dove la ragazza ha subito la violenza sessuale. Nonostante le gravi condizioni fisiche e psicologiche, la ragazza è riuscita a tornare dai genitori, che l'hanno portata immediatamente all'ospedale di Giulianova. Successivamente è stata trasferita al nosocomio di Teramo per ulteriori accertamenti. I medici, confermando il racconto della giovane, hanno notificato l'accaduto alle forze dell'ordine.

Accompagnata dai genitori, la ragazza ha sporto denuncia ai carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata del suo aggressore. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica, hanno portato all’identificazione del sospetto, un minorenne, grazie anche alle prove di DNA raccolte.

L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e mira a chiarire i dettagli dell'accaduto e a raccogliere ulteriori prove. La comunità di Alba Adriatica è rimasta profondamente colpita dall'accaduto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nei luoghi di intrattenimento.