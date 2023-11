Violenti Temporali Colpiscono la Provincia: Alberi Caduti e Disagi Elettrici

Ieri, una serie di temporali ha colpito la provincia, causando numerosi disagi e richiedendo ben 60 interventi in varie zone del territorio. I vigili del fuoco sono stati chiamati all'azione in località come Penne, Alanno, Manoppello e Montesilvano. A Pescara, la situazione si è complicata quando il fiume ha superato gli argini, costringendo alla temporanea chiusura della golena nord per due ore.

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi lungo le strade, causato il crollo di insegne dei negozi e danneggiato capannoni. A Penne, alcuni quartieri hanno vissuto la notte senza energia elettrica, con gazebo e tendoni che sono stati portati via dal vento. Inoltre, pali della luce sono diventati pericolanti a causa della forza del vento.

Complessivamente, i vigili del fuoco hanno gestito ben 59 interventi in tutta la provincia, il 90% dei quali erano dovuti ai danni causati dal maltempo. I centralini del numero di emergenza 115 sono stati presi d'assalto, soprattutto nel pomeriggio, quando le raffiche di vento si sono intensificate.

Le segnalazioni di danni sono giunte da diversi comuni, con una maggiore concentrazione di problemi a Montesilvano, Penne, Alanno, Manoppello e nella città di Pescara. Qui, al mattino, si era verificata una piccola esondazione del fiume nella parte settentrionale, che ha portato alla precauzionale chiusura del tratto di golena compreso tra le Torri Camuzzi e la questura. Anche i volontari di Lettomanoppello, Manoppello e Popoli sono stati mobilitati per far fronte alla situazione.