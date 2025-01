Violento Attacco a Monsampolo: Tre Arresti per Rapina e Aggressione

Un episodio di violenza predatoria si è verificato lo scorso 11 dicembre a Monsampolo del Tronto, nel Piceno, quando tre uomini hanno tentato di compiere un furto all'interno di una residenza. L’intento di derubare la casa del 35enne è stato ostacolato dal proprietario che, rincasando, ha sorpreso i malviventi, riuscendo a fermarne due, ma non prima di ricevere un colpo al torace da uno dei ladri con un cacciavite. Fortunatamente, l'aggressione non ha avuto conseguenze gravi.

I tre rapinatori sono riusciti a fuggire a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze, ma le indagini dei carabinieri di Ascoli Piceno e Giulianova non sono tardate a portare risultati. Dopo aver rintracciato uno dei sospettati, un 59enne residente a Mosciano Sant'Angelo, gli investigatori hanno arrestato l'uomo e lo hanno trasferito nel carcere di Teramo. Continuando con gli accertamenti, sono stati individuati anche gli altri due complici, un 55enne e un 26enne, entrambi di Giulianova, i quali sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari. A uno di loro è stato inoltre imposto l'uso del braccialetto elettronico.

Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ascoli Piceno. Il caso ha suscitato preoccupazione per l’intensificarsi della criminalità nella zona, ma anche per la prontezza delle forze dell’ordine che sono riuscite a fermare i responsabili dopo pochi giorni dall'incidente. Le indagini sono in corso per verificare se i tre fossero coinvolti in altre attività illecite nella regione.

Le autorità locali hanno esprimono soddisfazione per l’esito positivo dell’operazione, sottolineando l'importanza di una risposta rapida e coordinata tra i vari comandi di polizia. La cittadinanza, purtroppo, è sempre più preoccupata per l'aumento delle rapine nella zona, ma confida nelle operazioni delle forze dell'ordine per garantire sicurezza e ordine pubblico.