Violento Pestaggio e Rapina in Pieno Centro: Minorenne Derubato di Scarpe e Oggetti Personali

Un diciassettenne lancianese è stato vittima di un brutale pestaggio e rapina nel cuore del centro storico di Lanciano. Cinque giovani lo hanno circondato, picchiato e derubato, portandogli via anche le scarpe di marca che indossava. La vittima è stata successivamente ricoverata in ospedale ma non versa in gravi condizioni. L'episodio ha avuto luogo tra sabato e domenica scorsi in via dei Bastioni, e ora sono i carabinieri ad indagare per identificare i responsabili.

Il pestaggio è iniziato verso le 23 lungo la strada che collega piazza del Plebiscito a porta San Biagio, quando il giovane è stato bloccato e attaccato dal gruppo di violenti. Dopo averlo spinto a terra, i malviventi lo hanno picchiato selvaggiamente, derubandolo dei suoi effetti personali, tra cui dieci euro, una cintura di marca, un cappello griffato e un paio di scarpe Nike.

La vittima si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti, dove i medici hanno constatato lesioni guaribili in cinque giorni. Successivamente, i genitori hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato immediate indagini. Si cercherà di ottenere informazioni utili dalle eventuali telecamere di sicurezza presenti nei dintorni del luogo dell'aggressione e dai racconti dei testimoni.

Questo episodio si aggiunge a un altro simile avvenuto a Lanciano all'inizio dell'anno, confermando preoccupanti segnali di violenza nella zona.