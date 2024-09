Violento nubifragio a Pescara: prima stima dei danni e allerta maltempo prolungata

Un'ondata di maltempo straordinaria colpisce Pescara, scatenando piogge torrenziali oltre ogni previsione. Situazione resta critica.

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa a Pescara per fare un primo bilancio dei danni causati dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. A parlare sono stati il vicesindaco Maria Rita Carota e gli assessori alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli e all'Ambiente Cristian Orta. Carota ha dichiarato: "Ci siamo trovati davanti a un evento eccezionale in termini di precipitazioni. Nonostante il bollettino meteorologico prevedesse un’allerta gialla, quindi di media intensità, ci siamo trovati ad affrontare una situazione molto più critica con ben 93 millimetri di pioggia caduta, un valore tipico del mese più piovoso dell'anno".

L’amministrazione si è attivata tempestivamente, rispondendo al meglio all’emergenza. Il vice sindaco ha evidenziato come la macchina organizzativa abbia funzionato: “Abbiamo attivato il Coc (Centro operativo comunale) insieme agli assessori Orta e Pignoli, dato che la situazione richiedeva interventi rapidi e coordinati. Ringrazio la Protezione Civile, il settore Ambiente, Pescara Multiservice e la Polizia Locale per l'enorme lavoro svolto fino a tarda notte, permettendo alla città di tornare a una relativa tranquillità. Per quanto riguarda le scuole, è rimasto chiuso solo il Liceo Da Vinci a causa di alcune infiltrazioni".

L’assessore all’Ambiente Cristian Orta ha precisato: "Già il 9 agosto scorso era stata svolta una riunione operativa per la pulizia dei tombini, in anticipo rispetto all’arrivo delle piogge. Ieri stesso, Ambiente è intervenuta sul campo con 7 squadre, garantendo la massima operatività".

Da parte sua, l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli ha sottolineato che l’allerta non è ancora passata: "Il Coc resterà aperto anche nelle prossime ore, dato che le previsioni indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle 18. Nella sola giornata di ieri sono stati portati a termine oltre sessanta interventi di emergenza". Pignoli ha anche raccontato di aver trascorso la notte all'interno dell’ufficio della Protezione Civile, ringraziando tutti coloro che si sono adoperati, tra cui le associazioni di volontari provenienti da fuori provincia. "Interventi sono stati effettuati in varie zone della città, tra cui l’area dell'ospedale, Portanuova, viale Riviera, zona Tiburtina, San Donato e San Silvestro", ha aggiunto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai volontari e alla Polizia Locale che sono intervenuti per salvare automobilisti rimasti bloccati sotto il ponte Capacchietti, ignorando il semaforo rosso di segnalazione.

Infine, l’assessore ha confermato che tutte le scuole di competenza comunale sono regolarmente aperte, a parte le eccezioni legate ai danni subiti. Tuttavia, l'invito rivolto alla cittadinanza è quello di mantenere alta la guardia: "L’emergenza non è ancora superata, e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori disagi legati al maltempo".