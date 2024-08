Violenza Sessuale nella Scuola della Finanza, Parla il Comandante

Violenza Sessuale a L'Aquila: La Scuola della Finanza Collabora Attivamente con le Indagini

La Scuola della Guardia di Finanza di L’Aquila ha dichiarato il suo impegno nella collaborazione con le autorità per far luce sul caso di violenza sessuale che ha recentemente scosso l’istituto. In un comunicato ufficiale, il comandante Gabriele Failla ha sottolineato il ruolo proattivo della scuola nel supportare le indagini.

"Siamo noi che abbiamo agevolato l'indagine", ha affermato Failla, evidenziando come la collaborazione della scuola sia stata fondamentale nel portare avanti il caso.

La vicenda ha sollevato preoccupazioni significative all'interno della comunità accademica e tra le autorità, spingendo la Scuola della Guardia di Finanza a esaminare attentamente i comportamenti all'interno della sua istituzione. "Comportamenti molto gravi", li ha definiti il comandante Failla, sottolineando la necessità di vigilare su eventuali altre condotte incompatibili con il ruolo di istruttore.L'incidente ha messo in evidenza l'importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i membri dell’istituto.

La Scuola della Finanza si impegna a mantenere elevati standard di condotta e professionalità, assicurando che qualsiasi violazione venga prontamente indagata e affrontata.Le indagini sono tuttora in corso, e la Scuola della Guardia di Finanza di L’Aquila rimane in stretta collaborazione con le autorità per garantire che giustizia sia fatta. Questo caso serve da monito per la necessità di trasparenza e responsabilità all'interno delle istituzioni educative e militari.