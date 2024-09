Violenza all'Aquila: Vigili Urbani Attaccati con Spray al Peperoncino

Due agenti della Polizia municipale sono stati assaliti con spray al peperoncino mentre intervenivano per calmare una rissa al terminal bus di Collemaggio.

Un grave atto di violenza si è verificato a L’Aquila, dove due agenti della Polizia Municipale sono stati attaccati con dello spray al peperoncino mentre cercavano di sedare una rissa. L’incidente ha avuto luogo nella zona del terminal bus "Natali" a Collemaggio, un'area già nota per episodi di criminalità, tra cui aggressioni, rapine e spaccio di stupefacenti.

L’aggressione è stata perpetrata da due giovanissimi di soli 17 anni, entrambi di origine straniera, che sono stati successivamente identificati e denunciati alla Procura dei Minorenni dell’Aquila. L’azione violenta è scoppiata quando i due minorenni, dopo una discussione animata, hanno aggredito fisicamente i ragazzi coinvolti nella rissa.

Secondo le dichiarazioni di un testimone, i vigili urbani erano stati chiamati per intervenire e cercare di placare la situazione. Tuttavia, mentre tentavano di riportare la calma, i due giovani hanno utilizzato lo spray al peperoncino contro di loro, complicando ulteriormente la situazione e provocando una reazione immediata delle forze dell'ordine.

Le condizioni degli agenti sono state valutate come non gravi, ma l’incidente ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica e all’aggravarsi dei fenomeni di violenza urbana. La zona di Collemaggio, che già da tempo è sotto i riflettori per vari episodi di crimine, continua a essere un punto di alta tensione sociale.

Le autorità stanno ora lavorando per garantire un maggiore controllo e per prevenire ulteriori episodi di violenza. L’episodio evidenzia la crescente difficoltà delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico in aree ad alta densità di conflitti e crimine.