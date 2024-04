Violenza e truffe online: arrestato 31enne a Ortona

I carabinieri di Ortona hanno arrestato un 31enne con l'accusa di estorsione e violenza ai danni di un giovane indiano e del suo convivente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip al termine delle indagini.

Le indagini sono partite dalla denuncia di un giovane indiano che, la notte del 6 aprile, era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri con gravi ferite al volto. I militari, accertati i fatti, hanno scoperto che il giovane era stato picchiato dal 31enne perché si era rifiutato di consegnargli denaro, documenti e la sua Postepay.

Il 31enne, infatti, utilizzava i dati estorti per commettere truffe online. L'aggressione, avvenuta con calci, pugni e violente sbattere la testa della vittima contro il muro, aveva fruttato all'arrestato il portafogli del giovane con documenti, carte di credito e contanti.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che le estorsioni andavano avanti da circa un anno e che anche il convivente della vittima indiana subiva lo stesso tipo di violenze e minacce.

Il quadro indiziario raccolto dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ortona, unitamente alla gravità dei fatti, ha portato all'arresto del 31enne, ora in attesa di giudizio.

L'episodio mette in luce la violenza e la crudeltà di chi gestisce attività illegali come le truffe online, spesso disposte a tutto pur di ottenere i mezzi per i loro loschi traffici. L'arresto del 31enne rappresenta un duro colpo a questo tipo di criminalità e un monito per chi pensa di poter agire indisturbato con metodi intimidatori e violenti.