Viticoltori Traditi: Il Pd Denuncia il Fallimento delle Promesse di Aiuto all'Agricoltura

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, non risparmia critiche al governo locale e nazionale per il mancato sostegno all'agricoltura abruzzese. Con un tono di accusa, Paolucci evidenzia il grave ritardo nella distribuzione dei fondi destinati alle aziende colpite dalla peronospora, sottolineando l'insufficienza delle risorse messe a disposizione.

Con più di 15.000 viticoltori in attesa di aiuti, Paolucci denuncia l'inerzia del centrodestra nel garantire le risorse promesse durante la campagna elettorale. Sottolinea come i ritardi nella distribuzione dei fondi abbiano causato danni significativi all'intera filiera agricola, minando la fiducia dei produttori e alimentando il malcontento nella categoria.

L'esponente del Pd critica aspramente l'ultimo decreto Lollobrigida, definendolo una "sberla finale" per l'agricoltura, e sottolinea l'importanza di azioni concrete anziché promesse vuote. Concludendo, Paolucci assicura il suo impegno nel sostenere la categoria agricola, che, a suo dire, merita rispetto e un reale supporto da parte delle istituzioni.