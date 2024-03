Vittoria Netta del Centrodestra, Marsilio Entra nella Storia d'Abruzzo

In una serata elettorale carica di tensione, Marco Marsilio ha fatto il suo ingresso nel comitato elettorale per celebrare la sua vittoria alle elezioni regionali. "Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo", ha dichiarato Marsilio, visibilmente emozionato.

Tuttavia, Gianluca Castaldi, coordinatore regionale del M5S Abruzzo, ha adottato un tono più prudente rispetto alla proclamazione di Marsilio. "Sarei cauto nelle dichiarazioni perché i dati sono altalenanti. Credo che la partita sia ancora aperta. Dalle sezioni vediamo anche altro rispetto alle proiezioni. Secondo me è ancora presto. Prima di parlare di risultati o di quasi risultati dobbiamo aspettare un bel po'", ha affermato Castaldi nel comitato elettorale di Luciano D'Amico, candidato unico di un ampio schieramento che include Pd, M5s, Avs, Azione, Iv, +Europa, Psi e Abruzzo insieme.

Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e gli alleati avevano sperato di convincere gli indecisi, ma sembra che il numero degli elettori che si sono recati alle urne sia stato inferiore alle aspettative. La vittoria di Marsilio rappresenta un duro colpo per il centro-sinistra, che aveva puntato sulla continuazione del percorso iniziato con la recente vittoria in Sardegna.

La campagna elettorale in Abruzzo ha visto la partecipazione di tutti i leader nazionali, con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Carlo Calenda tra i principali protagonisti. Tuttavia, a differenza della Sardegna, dove il voto ha seguito un modello più sfumato, in Abruzzo si è assistito a un confronto più netto tra il centrodestra e il campo largo rappresentato da D'Amico.

Con il risultato delle elezioni, i partiti dovranno ora riconsiderare i loro rapporti di forza e strategie all'interno delle rispettive coalizioni. Nel centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia puntano a consolidare le proprie posizioni, mentre nel campo largo si profila una lotta per la leadership dell'alleanza.