VivoGlutenFree sbarca su RTL 102,5

Hanno voluto sapere tutto del progetto VivoGlutenFree, la costola social del nostro sito www.cucina24ore.it, che aiuta chi si trova costretto a mangiare stando attento ad intolleranze ed allergie alimentari come la più famosa celiachia.

Luca e Ale, al secolo Luca di Giacomantonio (il nostro direttore) ed Alessia Bonaduce (il nostro editore) hanno illustrato ai conduttori di Delivery, trasmissione di RTL 102.5 condotta da Elisa D'Ospina e Luigi Provenzani, il motivo che li ha spinti a mettersi in gioco sui social per portare la propria testimonianza di famiglia che vive ogni giorno scontrandosi con ogni tipo di intolleranze.

VivoGlutenFree nasce come ogni progetto innovativo quasi per caso, naturalmente, attraverso un percorso di crescita e di consapevolezza alimentare che ha coinvolto tutta la famiglia (anche i piccoli figli Anna e Marco).

Qualche anno fa, infatti, era molto più complicato essere consapevoli della propria celiachia o delle proprie intolleranze alimentari ed ancora più difficile era l'organizzazione del menù giornaliero o delle attività sociali come feste e ricevimenti che spesso, se non sempre, erano sprovvisti di un'alternativa compatibile con la propria dieta (che ricordiamo non è una scelta, ma l'unica cura). Così Ale e Luca hanno iniziato a condividere la proprie ricette, i propri trucchi in cucina e nella vita di tutti i giorni creando attorno a VivoGlutenFree una vera e propria "Family" allargata anche ai tantissimi iscritti sui vari social decretando il loro incredibile successo sul web.

Ad oggi quello che era un semplice e genuino modo di aiutare tante persone è diventato un progetto strutturato che ogni giorno porta nuove ricette e soluzioni su ogni social a decine di migliaia di iscritti e che vede i "nostri" affiancati ai principali nomi e volti della ristorazione italiana come Bruno Barbieri, Benedetta Parodi e tanti altri, ma senza mai perdere la mission del progetto e cioè quella di aiutare gli altri.

Se volete saperne di più andate su www.cucina24ore.it, vi si aprirà un mondo di opportunità e di ricette golose.