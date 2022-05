Vivoglutenfree in campo per la settimana nazionale della celiachia.

Si è aperta il 16 maggio con la giornata mondiale della celiachia e terminerà il 22 maggio la settimana nazionale della celiachia, una settimana importante per informare ed informarsi su questa patologia autoimmune.

La celiachia è un’infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine, ovvero un complesso proteico presente in alcuni cereali (frumento, segale, orzo, avena, farro, spelta, kamut, triticale), in soggetti geneticamente predisposti. Nell’ambito di questa iniziativa si sta svolgendo anche la Settimana Nazionale della Celiachia, evento proposto dall'Associazione Italiana Celiachia (Aic) che “dal 1979 si impegna a cambiare in meglio la vita delle persone celiache e dei loro famigliari”, come si legge sul sito di riferimento. La settimana, che si svolge ogni anno proprio nel mese di maggio, è stata istituita nel 2015 e si protrarrà fino al 22 di maggio, con l’obiettivo di “fare corretta informazione, sensibilizzando il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate”.

Tantissime le iniziative in Italia, ma quella di VivoGlutenFree riscuote ancora notevole attenzione da giornalisti ed esperti del settore tanto da tornare con il progetto Family nelle cronache nazionali.

Il direttore Cristina Rampini e il giornalista Christian D'Antonio (che ringraziamo per l'interesse al progetto costola di questa realtà editoriale) hanno intervistato Alessia (Bonaduce) e Luca (Di Giacomantonio) donando visibilità e lustro proprio all'impegno profuso verso l'integrazione alimentare e la condivisione a tavola.

La video intervista della Rampini è stata più incentrata sulle tante iniziative che VivoGlutenFree porta avanti per donare un sorriso a tavola (ma anche fuori casa) a chi, per curarsi, deve mangiare in modo differente (ma non strano), con D'Antonio si è parlato maggiormente della situazione del celiaco attuale, dei problemi, ma soprattutto delle possibili soluzioni per vivere bene la propria vita senza rinunce invalidanti.

Vi lasciamo loro e vi ricordiamo che fino al 22 maggio sono in essere numerose iniziative in tutta Italia, informatevi presso le sedi AIC della vostra zona.