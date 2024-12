Voragine in centro a Spoltore: cedimento del marciapiede, area transennata

Maltempo e piogge incessanti causano un cedimento improvviso vicino a un parco giochi, Vigili del fuoco in azione.

Le piogge intense e continue delle ultime ore hanno provocato un cedimento improvviso a Spoltore, nel Pescarese. Durante la notte, un tratto di marciapiede in via Dietro Le Mura ha ceduto, aprendo una voragine nei pressi di un parco giochi situato nella zona Belvedere, un'area che in passato è stata interessata da interventi di consolidamento del terreno.

L'allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Grazie al tempestivo intervento, non si sono registrate conseguenze per le persone, ma l’area interessata è stata transennata per prevenire ulteriori rischi.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione, soprattutto alla luce delle previsioni meteo che indicano il proseguimento delle piogge nei prossimi giorni. Si teme che il maltempo possa causare ulteriori danni in aree già fragili. Il cedimento è avvenuto in una zona che, negli anni, ha mostrato vulnerabilità strutturali, richiedendo interventi di manutenzione e consolidamento.

I residenti, preoccupati per l’accaduto, hanno segnalato che l’area intorno al parco giochi è spesso soggetta a infiltrazioni d'acqua. I tecnici comunali, già all’opera, hanno disposto controlli approfonditi per verificare le condizioni del terreno e valutare l'estensione del danno.

L’incidente, pur non avendo causato feriti, ha riacceso il dibattito sulla necessità di interventi strutturali più incisivi per prevenire cedimenti simili in futuro, specialmente in aree densamente popolate o adiacenti a spazi frequentati da bambini e famiglie.