WEEKEND IMMACOLATA: depressione sul Mediterraneo, in attesa dell'AFFONDO ARTICO

Una depressione provenuta dall'Atlantico si isolerà dall'inizio della nuova settimana tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale e con il passare dei giorni tenterà di avanzare verso l'Italia, anche se il suo cammino verrà notevolmente ostacolato e rallentato da un campo di alta pressione che andrà ad occupare i settori centrali del Continente.

Una situazione che ci porteremo dietro per alcuni giorni e che penalizzerà in settimana le regioni centro-meridionali, alle prese con annuvolamenti irregolari e qualche pioggia.

METEO WEEKEND IMMACOLATA.

Condizioni simili si attarderanno probabilmente anche durante il weekend dell'Immacolata, con i residui depressionari mediterranei che agiranno ancora al Centro-Sud provocando nuvolosità irregolare con qualche pioggia, mentre risparmieranno il Nord, protetto dall'alta pressione ancora presente sull'Europa centrale.

In questa circostanza le temperature risulteranno tutto sommato miti, non fosse per le inversioni termiche che manterranno più basse temperature minime nei bassi strati, sulla Val Padana, fondovalle alpini e tratti di quelli appenninici.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Nel frattempo dalle alte latitudini europee sembra prepararsi una massiccia irruzione di aria fredda ed instabile polare marittima incanalata nel flusso nord atlantico diretto verso il centro del Continente.

Nei primi giorni della settimana questa potrebbe puntare più a sud raggiungendo anche le latitudini mediterranee e coinvolgendo l'Italia con un peggioramento ed un calo delle temperature, anche se risulta ad oggi ancora difficile stabilire la dinamica esatta dei fenomeni e le regioni più interessate.