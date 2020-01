Week end con cambio meteo,arrivano piogge e neve

Il robusto campo di alta pressione di matrice sub tropicale presente sull'Europa centrale e sull'Italia si indebolirà gradualmente a iniziare da giovedì a causa di una doppia azione di disturbo, da un lato la discesa di latitudine del flusso perturbato atlantico e dall'altro la risalita del vortice iberico.

Da questa fusione nascerà una perturbazione in grado di raggiungere l'Italia a iniziare da venerdì con qualche prima avvisaglia giovedì sulla Sardegna.

Il fronte agirà prevalentemente sulle regioni centro settentrionali tra la sera e la notte di venerdì e agirà ancora nella giornata di sabato e parzialmente ancora la domenica.

Meteo venerdì:

Nord, graduale peggioramento al Nordovest con piogge e rovesci dalla sera, anche abbondanti sulla Liguria dove potranno risultare a carattere temporalesco. Neve debole sul basso Piemonte fino a 800m. Tra sera e notte fenomeni in estensione anche a Emilia e Lombardia. Ancora discreto altrove.

Centro, peggiora su Sardegna e Toscana con piogge abbondanti in arrivo sulla Toscana, occasionalmente anche a carattere di temporale sui settori più settentrionali.

Nell'arco della notte peggiora anche sul Lazio. Ancora tempo discreto altrove.

Sud Tempo nel complesso discreto seppur con nuvolosità irregolare in arrivo sui settori tirrenici.

Temperature in aumento nei valori minimi.

Venti tesi meridionali con mari molto mossi.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.

Meteo sabato: il fronte agisce ancora prevalentemente sulle regioni centro settentrionali portando nubi irregolari e piogge a carattere sparso con nevicate sui rilievi dai 600-800m dell'Appennino settentrionale fino ai 1100-1600m dell'Appennino centrale. Sul Sud della Penisola tempo variabile con fenomeni poco probabili o del tutto isolati sulla Campania. Temperature in lieve calo al Centro Nord, stabili al Sud. Venti meridionali in rotazione dai quadranti settentrionali al Nord. Mari mossi o molto mossi.

Meteo domenica: Nuvolosità irregolare sull'Italia, con qualche fenomeno sparso sull'alto Tirreno e contemporaneamente anche al Sud , tra il basso Tirreno e il medio basso Adriatico, prevalentemente asciutto altrove. Temperature in lieve diminuzione soprattutto nei valori minimi. Venti deboli o moderati settentrionali con mari mossi.