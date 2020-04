Week end con condizioni meteo incerte

Dopo il veloce fronte freddo in transito da nord in queste ore su parte dell'Italia, l'alta pressione tornerà a rinforzare sul Mediterraneo centrale e nei giorni che precedono il weekend andrà a congiungersi con un'altra area anticiclonica presente sull'Europa centrale.

Ne risulterà una vasta area di alta pressione che ingloberà anche l'Italia e che verrà supportata da correnti calde nord africane, responsabili di un aumento delle temperature in condizioni di stabilità atmosferica.

Nel frattempo però rimarrà in vita una depressione che segnerà il passo sull'Europa sudoccidentale che proprio sul finire della settimana cercherà di mettersi in cammino verso Levante, minacciando anche le nostre regioni.





METEO FINO A VENERDÌ.

L'azione dell'alta pressione favorirà, come detto, condizioni di stabilità sull'Italia con prevalenza di bel tempo e temperature molto gradevoli e punte diffusamente verso i 25°C da nord a sud, anche superiori in Sardegna.

Gli unici disturbi saranno rappresentati da qualche addensamento marittimo venerdì sulle coste tirreniche e da alcune velature o stratificazioni alte che offuscheranno il sole e che faranno capo alla parte più avanzata dei fronti che si snoderanno dalla depressione sull'Europa sud occidentale.

METEO WEEKEND.

L'avvicinamento della depressione provocherà un ispessimento delle stratificazioni alte, con nubi che diverranno più compatte sin da sabato soprattutto sulle regioni occidentali, tanto che non è esclusa qualche prima debole pioggia in Sardegna.

Domenica proseguirà lo scorrimento della nuvolosità da ovest ad est con nubi più compatte e qualche pioggia in Sardegna, al Nordovest, la sera anche sulle coste tirreniche centro-settentrionali.

Possibile in tendenza qualche pioggia in prossimità delle Alpi orientali, per l'avvicinamento di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa.

Le temperature si manterranno comunque molto miti, soprattutto fino a sabato quando si toccheranno picchi di 27°C in Val Padana, mentre qualche grado in meno è atteso domenica per la maggior presenza di nuvolosità.