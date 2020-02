Week end con l'anticiclone, caldo anomalo sulla Penisola

Dopo il breve transito fresco e instabile di mercoledì-giovedì l'alta pressione sub tropicale torna a dominare lo scenario meteo grazie ad un rinvigorimento del vortice polare che manterrà il flusso perturbato atlantico molto a nord, relegando le perturbazioni oltre Manica. Tutto il periodo di Carnevale sarà caratterizzato dalla massiccia presenza dell'anticiclone che raggiungerà il top proprio nell'arco del weekend portando sole prevalente con qualche locale annuvolamento e temperature sopra media.

La cupola anticiclonica comincerà a vacillare il Martedì Grasso per l'avvicinamento di un fronte freddo.

Meteo sabato:

Nord, qualche banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale in dissolvimento per le ore centrali, per il resto sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura. In serata nottata torna qualche foschia o banco di nebbia in pianura.

Centro, qualche addensamento sulla Sardegna, bella giornata di sole altrove con qualche innocua velatura in transito.

Sud, sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari, innocui annuvolamenti sulla Sicilia orientale.

Temperature in generale aumento da ovest, punte di 18° sulle regioni centrali e sulle Isole.

Venti residui rinforzi settentrionali su basso Adriatico e Ionio, deboli altrove.

Mari, ancora molto mossi basso Adriatico e Ionio, poco mossi gli altri.

Meteo domenica:

Nord, nuvoloso sulla Liguria centro orientale con qualche breve e isolata pioviggine, qualche banco di nebbia al mattino e nelle ore serali in Valpadana, sereno o poco nuvoloso altrove salvo locali annuvolamenti sul Friuli.

Centro, nubi basse su Sardegna e Toscana associate al mattino a qualche banco di nebbia, sereno o poco nuvoloso altrove.

Sud, qualche annuvolamento sul basso Tirreno, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature in lieve ulteriore aumento, punte di 18°C al Nord, fino a 19°C in Sardegna, 20°c sull'Adriatico.

Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti sud occidentali.

Mari, fino a mosso o molto mosso il Mar Ligure e il mar di Sardegna, poco mossi o mossi gli altri