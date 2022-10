Week end con qualche pioggia a nord, altrove sole con caldo estivo

ANTICICLONE AFRICANO E CLIMA QUASI ESTIVO AL SUD. Mentre le regioni settentrionali saranno attraversate dal flusso atlantico, in seno al quale scorreranno impulsi forieri di qualche pioggia o rovescio, al Centro-Sud l'anticiclone africano continuerà a dettar legge nel corso dell'imminente weekend. Il tempo si manterrà stabile, pur con qualche locale annuvolamento, e le temperature saliranno ulteriormente portandosi su valori che in alcuni casi potranno sembrare quasi estivi. In particolare in Sardegna domenica si potranno raggiungere locali picchi di 30°C, poco meno su Sicilia e Puglia. Ecco nel dettaglio cosa accadrà:

METEO SABATO. La perturbazione giunta venerdì darà luogo agli ultimi rovesci al Nordovest in mattinata, seguiti da schiarite a tratti ampie. Instabile su Lombardia e Triveneto, ma anche sul Levante Ligure, con piogge e rovesci più intensi sulle alte pianure, sulle Prealpi lombardo-venete e sul Friuli VG, anche temporaleschi, in esaurimento entro sera con parziali schiarite da ovest. Variabile ma asciutto a sud del Po. Sulle regioni centrali addensamenti e qualche rovescio sull'alta Toscana, nubi sparse e schiarite sul Lazio e ben soleggiato sulle adriatiche. Al Sud e in Sardegna soleggiato o al più velato, qualche nube innocua in più solo in Campania. Venti moderati o tesi da sud-sudest. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud, massime fino a 26/28°C in Sardegna e localmente sulle centrali adriatiche, 24/26°C su Sicilia, ioniche, resto del versante adriatico e Romagna, in questi ultimi casi anche grazie a raffiche di Garbino.

METEO DOMENICA. Nuovo aumento delle nubi al Nordovest con ripresa di qualche pioggia in estensione fino all'ovest della Lombardia, nubi sparse e schiarite al Nordest con maggiori addensamenti fino al mattino sul Friuli VG. Sul resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in più in Toscana. Venti moderati o tesi da sud-sudest. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud, punte di 28/30°C in Sardegna, 26/28°C sulle zone interne di Sicilia e Puglia centro-settentrionale, leggermente inferiori sul resto delle adriatiche e sulle ioniche.