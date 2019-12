Week end dell'Immacolata, tempo instabile, poi arriveranno piogge e neve

Immacolata tra sole e nubi con locali piogge: la circolazione di aria umida che sta portando annuvolamenti e qualche pioggia sulla Penisola ci accompagnerà anche nel corso del weekend ma il ritiro dell'aria fredda che affluisce debolmente dai Balcani impedirà contrasti di rilievo tanto che il tempo sarà migliore dell'attuale.

Migliore ma non ovunque soleggiato, ci saranno le regioni centro meridionali tirreniche infatti che continueranno a risentire di questo afflusso e vedranno annuvolamenti irregolari oltre a qualche locale pioggia, mentre al Nord avremo nubi basse e qualche nebbia mattutina.

Il tempo migliore lo ritroveremo sui versanti adriatici e quelli ionici oltre che su Alpi, Prealpi e pedemontane ma il sole non mancherà di interessare a tratti anche la fascia tirrenica.

Domenica l'abbassamento di latitudine di un fronte freddo dal nord Europa sarà preceduto da una temporanea rimonta anticiclonica con tempo migliore del sabato ma non ci sono buone notizie per l'inizio della nuova settimana.

Vediamo le previsioni per il weekendMeteo sabato: Nord, nubi basse e locali nebbie mattutine sulla pianura padana e in Liguria, più sole nelle ore centrali e su Alpi, Prealpi e pedemontane.

Centro nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche con qualche isolata pioggia tra Toscana e Lazio, localmente anche in Umbria.

Nubi sparse e ampie schiarite sulle regioni adriatiche.

Sud nuvolosità irregolare tra Campania e Calabria tirrenica con qualche isolata pioggia, più sole sulle altre regioni.

Temperature in lieve generale aumento sia le massime che le minime.

Venti deboli da O/SO con locali rinforzi sull'area tirrenica.

Mari poco mossi, mossi i bacini occidentali.

Meteo domenica dell'Immacolata: Nord ancora nubi basse e foschie soprattutto al mattino in Liguria e sulla Val padana, non escluse locali pioviggini in Liguria specie dal pomeriggio sera.

Più sole su Alpi, Prealpi e pedemontane.

Centro annuvolamenti sparsi lungo le regioni tirreniche intervallati da aperture anche ampie ma ancora con possibilità di locali e isolate piogge, più sole sulle regioni adriatiche.

Sud nubi sparse e schiarite sulle regioni tirreniche e in Sicilia con sporadici fenomeni, più sole su Ionio e Adriatico.

Temperature stabili o in lieve ulteriore aumento al Centro Sud, venti deboli moderati da O/SO con mari mossi.