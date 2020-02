Week end di Carnevale, le previsioni meteo

Dopo lo smacco che l'anticiclone sta mostrando oggi, mercoledì, per l'affondo di un veloce fronte nord atlantico responsabile di qualche rovescio e un po' di neve in montagna, il tempo tornerà a stabilizzarsi già a partire da giovedì. L'alta pressione tornerà prontamente a rimontare e il tempo migliorerà nettamente sull'Italia.

Con questi presupposti la giornata di venerdì risulterà stabile e soleggiata, pur con qualche annuvolamento di poco conto in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico.

Anche le temperature torneranno ad aumentare con valori diurni che al Nordovest, in Puglia e sulle sulle maggiori raggiungeranno i 15/17°C.

METEO WEEKEND.

Alta pressione in ulteriore rinforzo proprio nel corso del fine settimana di Carnevale con una giornata di sabato che vedrà il sole prevalere ovunque e le uniche insidie che saranno rappresentate da alcune nebbie o foschie nelle prime ore della giornata sulla Val Padana, alcuni annuvolamenti sterili in Sardegna e sottili velature che offuscheranno a tratti il sole al Centro-Nord. Clima mite e temperature massime generalmente sui 13/16°C.

Domenica alta pressione sempre più robusta anche grazie all'afflusso di correnti molto tiepide afro-mediterranee. Giornata dunque stabile e in gran parte soleggiata, seppur con qualche annuvolamento in transito sulle Alpi confinali e addensamenti più consistenti su Liguria, Toscana e Sardegna. Clima molto mite con massime fino a 16/18°C su Nordovest e isole maggiori, localmente superiori su Puglia, Basilicata ed est Sicilia.

TENDENZA INIZIO SETTIMANA SUCCESSIVA.

Possibile parziale cedimento dell'alta pressione in corrispondenza del suo bordo settentrionale e conseguente avvicinamento di un impulso instabile di origine atlantica tra lunedì e martedì grasso che potrebbe dar luogo ad un certo deterioramento del tempo al Centro-Nord, con qualche pioggia in arrivo. Meglio invece al Sud, specie versante adriatico, ancora sotto la protezione dell'alta pressione.